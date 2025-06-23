На трассах Ижевск—Сарапул и Завьялово—Каменное начали менять асфальт

На участке кругового движения дороги Ижевск—Сарапул и в зоне трассы Завьялово—Каменное протяженностью 900 м, а также вблизи деревни Каменное и поста ДПС начали замену изношенных слоев асфальтобетона, сообщили в миндортрансе Удмуртии. Работы ведутся в рамках содержания объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: миндортранс Удмуртии Фото: миндортранс Удмуртии

Фрезерование старого слоя асфальта будет проводиться ежедневно с 08.00 до 20.00. Работы планируют завершить в течение 4-5 дней. После этого подрядчик уложит новый асфальт. На объекте ремонта установили соответствующие дорожные знаки. Водителей просят учесть это при планировании поездок.