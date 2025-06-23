«Динамика обусловлена ограниченным объемом предложения в Санкт-Петербурге»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, почему премиальное жилье в Москве и Санкт-Петербурге дорожает быстрее массового сегмента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Высокобюджетная недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге становится еще дороже вдвое быстрее, чем недвижимость массового сегмента. За три года в Москве квадратные метры этого класса прибавили в цене более 40%, а в Санкт-Петербурге около 60%. В среднем каждый квартал в Москве и Петербурге такая недвижимость дорожает на 3% и 4% соответственно. В то же время средневзвешенная стоимость жилого метра в массовом сегменте подросла только на 25% в двух городах, посчитали специалисты компании Formula City на основании данных платформы bnMAP.pro.

Так, средневзвешенная стоимость жилого высокобюджетного «квадрата» в столице составляет почти 2,5 млн руб. За год динамика существенная — почти плюс 25%. А в Санкт-Петербурге средневзвешенная стоимость в этом же сегменте почти достигает показателя в 950 тыс. руб. — плюс 15%. Такая динамика, полагают эксперты, обусловлена ограниченным объемом предложения элитных жилых комплексов в Санкт-Петербурге в сочетании с растущей общей инвестиционной привлекательностью города. В Петербурге элитные жилые новостройки представлены лишь в двух районах: Центральном и Петроградском. В Москве в экспозиции больше вариантов. Наиболее высокие цены на элитную недвижимость встречаются в проектах, расположенных в таких локациях, как Хамовники, Якиманка, Арбат и Дорогомилово, а так же в Тверском и Мещанском районах. В массовом сегменте стоимость жилого «квадрата» в двух городах возросла за три года одинаково — на четверть.

Светлана Бардина