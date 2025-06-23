В Миассе экс-сотрудника ГИБДД осудили за получение взятки

Миасский городской суд признал виновным бывшего госинспектора регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД отдела полиции Миасса в 30 преступлениях по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и одном — по ч. ч. 4,5 ст. 33 ч.3 ст. 291 УК РФ (подстрекательство и пособничество к даче взятки должностному лицу за незаконные действия). Его приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в 2020-2023 годах инспектор у некоторых учеников принимал экзамены на получение водительских прав за незаконное вознаграждение в размере 15-70 тыс. руб. Полицейский позволял ехать по заранее известному кандидату маршруту и игнорировал ошибки. Коррупционный доход он потратил в том числе на покупку автомобиля марки Lexus, на который наложили арест в ходе следствия. Кроме того, пользуясь своим служебных положением, во время поездки с пьяным знакомым за рулем инспектор дал 30 тыс. руб. сотруднику ГИБДД, чтобы водителя не привлекали к ответственности.

Выявили преступную деятельность экс-полицейского следователи СУ СКР по Челябинской области и сотрудники УФСБ России по региону. Его приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в 2 млн руб., а также лишили права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов сроком на пять лет. В случае вступления решения суда в силу ему не будут выплачивать пенсию.

Виталина Ярховска