На Кубани 46,4 тыс жителей подали онлайн-заявления для записи ребенка в 1 класс

В Краснодарском крае с начала апреля более 46,4 тыс. жителей подали онлайн-заявления для зачисления ребенка в первый класс на территории региона. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе краевого департамента информатизации и связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

На Кубани подача заявления в школу для детей, которые идут по месту жительства или не имеют преимущественного права на зачисление, осуществляется с 1 апреля по 30 июня. Для детей, которые живут не на закрепленной территории, заявления начинают подавать с 6 июля по 5 сентября. Зачислить в учебное учреждение их могут только при наличии свободных мест.

Как отметили в департаменте, более 24,2 тыс. заявлений родители Краснодарского края подали с начала апреля именно через портал Госуслуг.

Алина Зорина