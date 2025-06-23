В Самарской области на трассе опрокинулся тягач, разлилась нефть
ДТП с нефтевозом произошло в Самарской области в понедельник, 23 июня. Происшествие случилось на трассе в районе села Заглядовка в Красноярском районе. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Самарской области.
Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ
«Опрокинулся тягач с нефтесодержащей жидкостью. Площадь разлива на обочине — 6 кв. м»,— говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия ведутся аварийно-спасательные работы. Нефть перекачивается из опрокинувшейся цистерны в другую.
По информации чиновников, ущерба природу и угрозы водным объектам нет. После того, как место разлива очистят, на обочину завезут грунт.