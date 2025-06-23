В Набережных Челнах из остатков бюджета на 2025 год направят 818 млн рублей на поддержку уязвимых групп населения и социально значимые проекты. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Набережных Челнах выделят 818 млн рублей на соцподдержку

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Набережных Челнах выделят 818 млн рублей на соцподдержку

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Свыше 94 млн рублей потратят на бесплатное питание детей участников СВО, детей с ограниченными возможностями здоровья и из многодетных семей. Еще 28,7 млн рублей выделят на освобождение этих категорий от платы за детские сады.

Отдельно предусмотрено повышение окладов бюджетников. Педагогические работники получат дополнительно 549 тыс. рублей в виде ежемесячных стимулирующих надбавок за счет межбюджетных трансфертов. Специалисты муниципальных учреждений молодежной политики получат 588 тыс. рублей для доведения средней зарплаты до отраслевых показателей.

Анар Зейналов