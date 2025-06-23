В Пензе суд наказал пятерых фальшивомонетчиков колонией на срок от 4 до 9,5 года

В Пензе суд вынес приговор в отношении пятерых человек по уголовным делам об изготовлении поддельной иностранной валюты (ч. 3 ст. 186 УК РФ, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 186 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, речь идет о пятерых жителях Саратовской и Пензенской областей, которые организовали изготовление поддельной иностранной валюты на территории бывшей типографии в Пензе. В своей преступной деятельности они использовали профессиональное техническое оборудование для производства полиграфической продукции, а также офсетные, инфракрасные чернила и полиграфическую бумагу, металлические пластины.

Как выяснилось, фигуранты в период до 20 июля 2023 года изготовили и хранили в целях сбыта около 1 тыс. поддельных денежных купюр достоинством 100 долларов США, шесть из которых сбыли в Саратове. По решению суда они получили от 4 до 9,5 года колонии строгого режима. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов