Путин: Россия сражается за свое будущее

Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня страна сражается за свое будущее. Глава государства сравнил текущие вызовы с борьбой в годы Великой Отечественной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«И участники специальной военной операции, все наши воины — это прямые наследники героев Великой Отечественной, всех поколений защитников тысячелетней России»,— отметил господин Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

Молодые военнослужащие с гордостью будут отстаивать интересы государства, убежден президент. Во встрече участвовали около 600 отличников, а также их преподаватели и представители военных ведомств, в том числе глава Минобороны Андрей Белоусов.