В Удмуртии осудили экс-замдиректора ижевского филиала «Газпрома» за взяточничество

41-летний бывший заместитель директора филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» Алексей Армянин признан виновным в получении взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Установлено, что в период с 2018-го по 2020 годы он получил от руководителя подрядной организации 1 млн руб. за ускорение выдачи технических условий на подключение 290 жилых домов и 330 участков ДНТ «Березка».

Суд назначил ему четыре года лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с подключением объектов к газовым сетям, на 2,5 года и штрафом в размере 1,5 млн руб. Также принято решение о конфискации имущества на сумму взяток. Приговор не вступил в законную силу, прокурор рассматривает возможность его обжалования.