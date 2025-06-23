Налоговая служба банкротит главу комитета самарской губдумы

Региональное Управление Федеральной налоговой службы подало иск о банкротстве депутата Самарской губернской думы Николая Сомова. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Иск зарегистрирован в арбитражном суде Самарской области. Сумма требований не раскрывается. В ближайшее время назначат заседание по делу.

Николай Сомов — генеральный директор ООО УК «Росби» и бенефициар ООО «Молочно-товарный комплекс «Радна». Директором МТК «Радна» является его брат Виктор Сомов. В думе Николай Сомов возглавляет комитет по сельскому хозяйству.

Георгий Портнов