Астраханка стала фигуранткой дела о мошенничестве с соцвыплатами на 310 тыс. руб

Следственный отдел по Трусовскому району Астрахани возбудил в отношении 36-летней местной жительницы уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурантка изъявила желание получить выплату на поддержку малого предпринимательства, в связи с чем обратилась в центр соцподдержки Трусовского района Астрахани. Она предоставила специалистам необходимые документы и бизнес-план, в котором указала, что якобы намерена оказывать услуги по окрашиванию и реконструкции волос.

На самом деле фигурантка не собиралась заниматься предпринимательской деятельностью и потратила на личные нужды полученные 310 тыс. руб. Следствие выясняет все обстоятельства в рамках уголовного дела.

Павел Фролов