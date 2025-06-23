Путеводитель по «Роза Хутор» вышел в серии «Русский гид» (Полиглот) Издательства Аякс-Пресс

Это второе дополненное издание, содержащее наиболее актуальную и достоверную информацию о возможностях круглогодичного отдыха на курорте. Аналогичный путеводитель издательство выпускало 7 лет назад, в 2018 году.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Издательство Аякс-Пресс – единственное в России, специализирующееся на выпуске путеводителей. Серия «Русский гид» (Полиглот) существует с 1993 года и на сегодняшний день выпущено более 160 титулов, из которых более 40 – по российским регионам.

Путеводитель «Роза Хутор» вышел тиражом 13 тысяч экземпляров и будет распространяться по книжным торговым сетям, интернет-магазинам, маркетплейсам, офисам туроператоров и турагентств и др.

— Все привыкли к путеводителям по городам, областям или странам. Но крупнейший в России горный (и при этом всесезонный!) курорт «Роза Хутор», безусловно, заслуживает того, чтобы о нём рассказать отдельно: наши авторы едва смогли уместить в одной книге все спортивные объекты, места развлечений и достопримечательности, отели и рестораны, иными словами всё, что нужно многочисленным туристам, выбравшим для отдыха курорт. В любое время года здесь можно заниматься всеми горными видами спорта (летними и зимними) в комфортных и безопасных условиях, а по красоте пейзажей склоны «Роза Хутор» совершенно уникальны. Достойна отдельного упоминания великолепная инфраструктура курорта. Это и многочисленные отели разной ценовой категории, хорошие рестораны с большим выбором блюд, современные канатные дороги. Мы приглашаем читателей в увлекательное путешествие в горы с нашим путеводителем. Уверена, что они получат массу позитивных впечатлений! – говорит генеральный директор Аякс-Пресс Елена Петрова.

Путеводитель по курорту «Роза Хутор» выйдет также и в цифровом формате и будет размещен на основной платформе Литрес и сайтах его партнеров (более 15 тысяч сайтов). Издание уже представлено в каталоге Книжной Палаты и на Национальной книжной платформе, а также в базе Российской государственной библиотеки, которая обеспечивает доступ к книгам всем федеральным библиотекам страны. К этому проекту подключено более 600 библиотечных систем и самостоятельных библиотек из 75 регионов РФ.

— Путеводитель Аякс-Пресс содержит наиболее полные сведения о курорте, о всех его локациях, инфраструктуре и возможностях отдыха круглый год. Важно, что есть и много практической информации о транспортной доступности, о том, как «поймать» наиболее выгодные предложения, какими сервисами можно воспользоваться. В путеводителе есть карты, а также описание достопримечательностей вокруг курорта. Думаю, что это издание станет отличным помощником для тех, кто планирует поездку на «Роза Хутор». А столь обширная система дистрибуции «Русского гида» позволяет донести максимально полное описание преимуществ отдыха в горах Сочи до очень большой аудитории, - отмечает заместитель генерального директора по маркетингу и продажам горного курорта «Роза Хутор» Рушан Сабиров.

Серия «Русский гид» является лауреатом Премии Правительства РФ в области туризма.

https://rosakhutor.ru/