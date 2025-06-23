«Нейросети снижают основную когнитивную активность»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о результатах эксперимента, проведенного Массачусетским технологическим университетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Искусственный интеллект сокращает возможности человеческого — к такому выводу пришли исследователи Массачусетского технологического института (MIT). Эксперимент провели среди молодых пользователей ChatGPT. 54 участника в возрасте от 18 до 39 лет в течение четырех месяцев писали эссе из экзамена SAT — это аналог ЕГЭ у американских учащихся, он учитывается при поступлении в вузы.

Одна группа применяла ChatGPT от OpenAI, вторая — обычную поисковую систему, и третья вообще ничего, кроме собственного креатива. Исследователи анализировали не только тексты, но и активность мозга испытуемых. Из трех групп пользователи ChatGPT имели самую низкую мозговую активность и постоянно отставали на нейронном, лингвистическом и поведенческом уровне, пишет журнал Time. С каждым новым эссе представители этой группы становились все ленивее, под конец просто копируя и вставляя контент. 83% пользователей ChatGPT не смогли процитировать собственное эссе, написанное несколькими минутами ранее — мозг слишком привык полагаться на нейросети, отмечают специалисты. Те, кто гуглил что-то или придумывал сам, с этим справились примерно одинаково. Сканирование мозга пользователей ChatGPT показало сокращение числа нейронных связей с 79 до 42, почти вдвое снизилась мозговая активность.

Эксперты MIT констатировали парадокс производительности: нейросети ускоряют выполнение задач в моменте примерно вдвое, но существенно снижают основную когнитивную активность, необходимую для обучения. Автор статьи Наталья Космина, которая с 2021 года является штатным научным сотрудником в MIT Media Lab, хотела специально изучить влияние использования искусственного интеллекта при выполнении школьных заданий, ведь именно дети все чаще используют новые технологии. Конечно, выборка маловата, и за это исследование раскритиковали. Но пока ученые выясняют, как новые реалии отражаются на нашем мозге, самое время озаботиться компенсаторными механиками: больше читать, учить языки, заниматься музыкой, смотреть мир и делать что-то руками, устанавливая новые нейронные связи.