В Астрахани тушат пожар в Советском районе на площади 80 кв. м

В Советском районе Астрахани загорелись строительный мусор и дворовое ограждение на площади 80 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Экстренным службам стало известно о пожаре по ул. Боевая, 126, стр. 1 в Советском районе сегодня, 23 июня, в 14:38. К борьбе с огнем привлекли 23 человека и семь единиц техники.

Специалисты объявили локализацию на пожаре в 15:23. О ликвидации открытого горения информация поступила в 15:40.

Павел Фролов