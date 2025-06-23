Двое ярославских военнослужащих вернулись из плена

В рамках последних обменов военнопленными между Россией и Украиной домой возвращаются двое жителей Ярославской области. Об этом сообщил региональный омбудсмен Сергей Бабуркин в своем Telegram-канале.

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«Из плена возвращены 41-летний житель Углича Руслан К. и 37-летний ярославец Евгений К. Они находились в плену с весны 2024 года. Матери военнослужащих подтвердили, что сыновья выходили с ними на связь, в настоящее время проходят реабилитацию и лечение»,— написал господин Бабуркин.

Ранее родные военнослужащих обращались к господину Бабуркину за содействием в возвращении. Напомним, что по итогам переговоров в Стамбуле, которые прошли 2 июня, Россия и Украина договорились об обмене всех военнослужащих в возрасте до 25 лет.

Алла Чижова