Трех жителей Троицка осудили за продажу немаркированных сигарет и алкоголя

Троицкий городской суд вынес приговор трем местным жителям, обвиняемым в продаже немаркированных сигарет и алкоголя, а также использовании чужого товарного знака. Двум бывшим супругам назначили три года и шесть месяцев условного лишения свободы со штрафом 700 тыс. руб., а матери одного из осужденных — аналогичное наказание, но с отбыванием в исправительной колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что родственники с декабря 2019-го по март 2023 года продавали немаркированные сигареты и алкоголь жителям Троицкого района. Правоохранительные органы изъяли у них более 1,1 тыс. бутылок и 1,2 тыс. пачек сигарет общей стоимостью более 700 тыс. руб. Суд постановил уничтожить эту продукцию.

В ходе следствия был арестован автомобиль одного из фигурантов. Скоро его конфискуют для возмещения ущерба.

Ольга Воробьева