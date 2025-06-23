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Два случая кори выявили в Советском районе Нижнего Новгорода

Двое непривитых детей заразились корью в Советском районе Нижнего Новгорода на прошлой неделе. В контакте оказались и взрослые, сообщил главный редактор медицинского ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всех, кто мог контактировать с заболевшими, на три недели под медицинское наблюдение, рассказала врач-эпидемиолог поликлиники №30 Анна Рябова. Также специалисты определили круг лиц, которые должны срочно вакцинироваться в течение трех суток.

Корь передается воздушно-капельным путем. У взрослых протекает особенно тяжело: к основному заболеванию могут добавиться пневмония и бактериальные осложнения.

Что такое корь и чем она опасна

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Елена Ковалева

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