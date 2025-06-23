На Дону в поселке Темерницком сгорели шесть бытовок

В ночь на 22 июня в Щепкинском сельском поселении произошел пожар, в результате которого сгорели шесть строительных бытовок. Один человек пострадал и доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксайского района, возгорание произошло на ул. Жуковского в коттеджном поселке «Ясная поляна» (пос. Темерницкий). Огонь охватил площадь 200 кв м.

В результате происшествия в больницу скорой медицинской помощи Ростова был доставлен 52-летний мужчина. Пострадавший получил ожоги рук второй степени.

Валентина Любашенко