Директор нижегородской компании пойдет под суд по делу о хищении денег детсада

Нижегородская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении руководителя компании-подрядчика, обвиняемого в присвоении средств, предназначавшихся для ремонта детского сада. По данным прокуратуры, уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее прокуратура установила, что в 2021 году с руководителем ООО «Европласт» был заключен муниципальный контракт на ремонт детского сад №297. Получив аванс, часть денег директор снял наличными, еще часть направил на оплату товаров, предназначенных для работ на других объектах.

Бюджету дошкольного учреждения был нанесен ущерб на сумму более 450 тыс. руб.

Андрей Репин