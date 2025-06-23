В Казани 11-летняя школьница потратила на интернет-игру 509 тыс. руб. с банковского счета матери. Деньги поступили на абонентские счета неизвестных людей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани 11-летняя девочка перевела мошенникам полмиллиона рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани 11-летняя девочка перевела мошенникам полмиллиона рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

48-летняя жительница Ново-Савиновского района обратилась в полицию после обнаружения несанкционированного списания средств со своего счета. Выяснилось, что деньги перечислила ее дочь для покупок в популярной интернет-игре.

Полиция установила, что номера телефонов злоумышленников зарегистрированы в Москве, Башкортостане и Татарстане. По факту мошенничества проводится проверка.

Анар Зейналов