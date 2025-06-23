Соленость Азовского моря способствует восстановлению популяции пиленгаса

Ученые ЮНЦ РАН зафиксировали значительный рост численности пиленгаса в Таганрогском заливе и Азовском море. Популяция промысловой рыбы восстановилась спустя полгода после введения запрета на ее отлов. Об этом сообщает пресс-служба института.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пиленгас представляет собой промысловую рыбу с нежным мясом, которую акклиматизировали в Азово-Черноморском бассейне в 1980 году. К началу 1990-х годов власти разрешили его добычу. Пик вылова приходился на период до 2006 года, в результате — популяция стала резко сокращаться, поясняют в сообщении.

По информации пресс-службы, в 2024 году исследователи обнаружили критическое снижение численности взрослых особей пиленгаса, после чего власти ввели запрет на добычу данного вида рыбы. Повторное исследование через полгода показало восстановление популяции по всей акватории. Количество взрослых особей рыбы увеличилось, их доля достигла 52% от общей численности в море.

Исследователи связывают рост популяции пиленгаса с повышением солености Азовского моря.

Валентина Любашенко