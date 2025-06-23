Прокурор запросил 14,5 года колонии для экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Государственное обвинение запросило 14,5 года колонии для экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о растрате бюджетных средств. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из здания Мосгорсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Тимура Иванова обвиняют в хищении 216,6 млн руб. при покупке двух судов для Керченской переправы. Процесс проходит в закрытом режиме.

Прокурор также потребовал 14 лет лишения свободы в колонии общего режима для второго фигуранта дела Антона Филатова.

Согласно обвинительному заключению, преступление произошло в 2015 году. На тот момент Тимур Иванов руководил АО «Оборонстрой», а Антон Филатов возглавлял подчинявшуюся ему компанию «Оборонлогистика».

Следствие утверждает, что обвиняемые похитили деньги у «Интеркоммерца» при приобретении паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена» для Керченской переправы в обход санкций. Оба фигуранта дела свою вину отрицают.

Алина Зорина