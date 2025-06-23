В Оренбуржье организованы поиски двух без вести пропавших девочек

В Сакмарском районе Оренбургской области полицейские и волонтеры ведут поиски двух пропавших девочек, сообщили в полиции Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В поисковых мероприятиях задействованы полицейские в том числе из соседних районов, представители следственных органов, волонтеры "Оренспас"»,— цитируются слова участника общественного совета при УМВД России по Оренбургской области Григория Петренко.

По данным правоохранителей, Яна Цыку и Полина Горшенина ушли из села Первая Григорьевка вчера днем, 22 июня, и до сих пор не вернулись.

Приметы Яны Цыку: на вид 14 лет, рост 163 см, худощавого телосложения, волосы русые до плеч. Особые приметы: на левой ноге в области колена имеется шрам 3 см. Была одета в черную футболку, серые джинсы, спортивную толстовку с капюшоном черного цвета, кроссовки розового цвета.

Приметы Полины Горшениной: на вид 13 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые ниже плеч. Особые приметы: на левой руке в области предплечья имеется шрам от ожога 3 см. Была одета в черную футболку, серые джинсы, кроссовки серого цвета с белыми вставками.

В полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых или хочет помочь с поисками, обратиться в ОМВД России по Сакмарскому району по телефонам: 8 (35331) 24000, 89228220691.

Сабрина Самедова