Южный пункт пропуска на границе с Абхазией расширят

Самый загруженный южный пункт пропуска «Адлер» на границе с Абхазией расширят. Он сможет пропускать втрое больше пассажиров после ремонтных работ, которые планируют завершить в 2027 году. Об этом сообщает Минтранс России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расширение южного пропускного пункта проведет Росгранстрой по нацпроекту «Эффективная транспортная система». После завершения ремонта пропускная способность вырастет до 14 тыс. транспортных средств в сутки, а количество полос увеличится до 28.

Особое внимание планируют уделить развитию транспортной инфраструктуры на подъезде к пункту, в том числе обустройство подъездных путей и расширение въездной группы. Число полос увеличат до 10, семь из них на выезд и три на въезд в Россию.

В пиковый сезон южный пропускной пункт пересекают более 12 тыс. автомобилей и около 70 тыс. человек в сутки. За последние пять месяцев проехало около 875 тыс. легковых машин.

Алина Зорина