Просроченная задолженность у ИП в Челябинской области выросла на 145%

На 1 мая 2025 года объем просроченной задолженности у индивидуальных предпринимателей из Челябинской области составил 2,2 млрд руб. Это на 145% больше по сравнению с данными на май 2024-го, сообщает агентство «Долговой консультант» со ссылкой на открытые данные Банка России.

При этом за четыре месяца этого года объем просроченных долгов у ИП увеличился на 38%. В целом по стране показатели несколько меньше. На 1 мая 2025-го предприниматели России не смогли выплатить 115,3 млрд руб. Это в два раза больше уровня мая прошлого года и на 34% выше, чем в этом январе.

Виталина Ярховска