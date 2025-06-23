Из Курганской области в Таджикистан и Азербайджан отправлено 34 тонны консервов

На прошедшей неделе Курганская область экспортировала 34 т мясных консервов. Товар отправили в Таджикистан и Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Таджикистан направили 17,4 т консервов, а в Азербайджан — 16,8 т. Перед отправкой продукция прошла лабораторные испытания. По результатам проверки товар признали качественным и безопасным. Аудиторы также не нашли нарушений и ошибок в документах на продукцию.

Всего с начала 2025 года из Курганской области в Таджикистан экспортировано 33,8 т мясных консервов, в Азербайджан — 66 т.