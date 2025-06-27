Age of Innocence отпраздновал день рождения бутика в ГУМе

19 июня бренд Age of Innocence устроил вечеринку в честь дня рождения своего бутика в ГУМе, вдохновившись курортами Капри. Центральным элементом праздника стали лимитированные мюли Sybil в красно-белую полоску с жемчужиной — эксклюзивная модель, созданная специально для флагманского бутика на Красной площади.

Вечеринка строилась вокруг эстетики итальянской беззаботности — за это отвечали фирменные коктейли, десерты от Sama Atelier и туфли Age of Innocence. Бутик бренда открылся в ГУМе ровно год назад — в июне 2024-го. Помимо эксклюзивных продуктов, в нем можно найти линейки марки из актуальных коллекций.