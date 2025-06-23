МВД предупредило о мошенниках под видом сотрудников «Ростелекома»

Мошенники стали представляться сотрудниками компании «Ростелеком», рассказали в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД. По данным ведомства, они звонят на домашние телефоны россиян под предлогом «продления договора связи» или «технической проверки». В ходе беседы злоумышленники просят сообщить код авторизации, который приходит в SMS на мобильный телефон.

Мошенники используют этот код для получения доступа к важным аккаунтам жертв, включая личные кабинеты мобильных операторов и банковские приложения. После этого они звонят повторно, уже якобы от имени правоохранительных органов или Росфинмониторинга, и утверждают, что с аккаунтами или счетами жертв проводятся незаконные операции. Под видом проверки или защиты преступники требуют передать деньги через курьера.

В МВД привели пример пенсионера из Нижнего Новгорода. Он потерял 4,5 млн руб., поверив мошенникам, действовавшим по этой схеме.