В микрорайоне Суворовском в Ростове достроили школу на 1,6 тысяч мест

В Ростове завершили строительство школы на 1,6 тыс. мест в мкр. Суворовском. Об этом сообщили в правительстве региона.

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К концу июня здание передадут в собственность муниципалитету. В ближайшее время в учебном заведении планируют установить оборудование, чтобы к 1 сентября она начала работу.

Уточняется, что здание возвели по индивидуальному проекту. Кроме учебных помещений проектом предусмотрено несколько спортзалов, актовый зал, библиотека, студия изобразительного искусства и тир. На пришкольной территории расположились футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки и дорожки для бега.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», строительство школы в микрорайоне началось в 2023 году.

Константин Соловьев