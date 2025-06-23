Житель Ульяновской области повторно попался на демонстрации нацистской символики

Завершено расследование уголовного дела о публичном демонстрировании нацистской символики в Ульяновской области (ч. 1 ст. 282.4 УК). В преступлении обвиняется житель Павловского района. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Преступление расследовало Новоспасское межрайонное следственное отделение. По информации силовиков, обвиняемый, 31-летний местный житель, опубликовал фото с нацистской символикой на своей странице в соцсети весной 2024 года.

За это его привлекли к административной ответственности. В августе того же года он повторно опубликовал указанное изображение, и в отношении него возбудили уголовное дело. Во время следствия мужчина полностью признал свою вину.

Георгий Портнов