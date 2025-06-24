Началось рассмотрение дела об участии пермячки в террористической организации

Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) начал рассматривать дело в отношении жительницы Перми Инги Морозовой, сообщает Properm.ru. Ей инкриминируется участие в террористической организации (ч. 2 ст. 205 УК РФ). По версии следствия, речь идет об ультраправой NS/WS Crew (внесена в перечень террористических организаций, запрещена в России), участники которой придерживаются неонацистской идеологии. Также она якобы склоняла к вступлению туда двух мужчин.

На первом заседании первокурсница Пермского государственного медуниверситета полностью признала вину. По итогам экспертизы, назначенной в рамках уголовного дела, у обвиняемой было обнаружено заболевание, которое препятствует отбыванию наказания. Суд может вынести в отношении нее постановление о применении принудительных мер медицинского характера.