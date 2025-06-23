В Ульяновской области планируют благоустроить 14 общественных пространств в 2026 году

По итогам Всероссийского онлайн-голосования на территории Ульяновской области в следующем году будут благоустроены 14 парков, скверов и других общественных пространств в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В голосовании приняли участие 130 тыс. жителей региона. Об этом сообщает губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Глава региона уточняет, что в Ульяновске планируется благоустроить пляж «Центральный», сквер «ДК Руслан», сквер «Мостовая слобода», территорию на ул. Кузоватовской между детскими садами №72 и №186 «Волгарик», скверы «Династия» и «Губернаторский» в Засвияжском районе.

В Димитровграде в порядок приведут «Марков сад», территорию между Лицеем ядерных технологий и домом №26 на ул. Московской. Также благоустроят два игровых пространства для детей на ул. Мира и на ул. Льва Толстого в Инзе, скверы «Марьино» и «Юность» в Барыше.

В Новоульяновске создадут игровое пространство для детей на пересечении ул. Волжской и Ульяновской. В Сенгилее продолжат благоустройство нового сквера «Памяти поколений».

Руфия Кутляева