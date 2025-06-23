Челябинский облсуд подтвердил приговор директору компании «Флагман»

Челябинский областной суд оставил без изменений приговор директору строительной компании «Флагман» Евгению Юдину, виновному в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Он проведет в колонии строгого режима девять лет, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в 2018-2020 годах директор компании, строившей по госконтракту здание детского сада на 240 мест в Аше, за взятку 190 тыс. руб. передал начальнику ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексею Абаимову документы с завышенными объемами выполненных работ, приобретенных и использованных материалов. Подрядчику необоснованно перечислили более 11,6 млн руб., которые Евгений Юдин похитил.

В октябре прошлого года директора компании приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также удовлетворили гражданский иск представителя потерпевшего. Однако адвокаты обжаловали решение. Сторона защиты полагала, что преступление совершено в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, указала на отсутствие признаков противоправных действий. В апелляции адвокаты просили отменить приговор, оправдать фигуранта либо вернуть уголовное дело прокурору. Однако областной суд отклонил доводы стороны защиты и оставил решение первой инстанции без изменений.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Алексея Абаимова задержали сотрудники УФСБ России по региону в апреле 2020 года. Его обвиняли в получении взятки (ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ). В СИЗО он находился с августа 2022 года. По информации в СМИ, в декабре прошлого года он отправился на СВО.

Виталина Ярховска