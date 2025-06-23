«Жертвам кибермошенников возвратили более 380 млн рублей»

За пять месяцев 2025 года в России было зарегистрировано более 308 тыс. преступлений в IT-сфере. Из них свыше 189 тыс. — это дистанционные кражи и мошенничество. За этот период ущерб от действий кибермошенников составил 70 млрд руб. Однако от таких злоумышленников можно защититься при помощи искусственного интеллекта, считает управляющий и вице-президент ВТБ в СКФО Александр Дыренко.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«В ВТБ в 2025 году было заблокировано свыше 1,5 млрд руб., похищенных и полученных мошенническим путем. За последние два года, благодаря взаимодействию с полицией, было возвращено более 380 млн руб. Ежедневно банк приостанавливает незаконные операции и возвращает суммы вплоть до миллионов рублей.

Чаще всего кибермошенники используют банковские карты своих жертв для обналичивания сумм, полученных незаконным путем. В некоторых регионах гражданам за пользование их картами предлагают небольшие суммы — 3-5 тыс. руб., при этом снимают гораздо больше — 100–200 тыс. руб. в зависимости от типа карты.

Наиболее уязвимыми перед мошенниками по-прежнему остаются пенсионеры. Для защиты этой категории клиентов мы в полтора раза сократили возможность проведения сомнительных онлайн-операций за счет искусственного интеллекта. Система анализирует действия клиента в последние год-полгода, и, в случае возникновения подозрений на мошеннические действия, доступ к онлайн-операциям временно ограничивается.

Среди пострадавших от кибератак иногда оказываются и представители бизнеса. Для них внедрен более сложный способ идентификации, чем для физических лиц. Здесь используются сертификаты, которые невозможно скопировать и использовать на другом компьютере, а также есть подтверждение через SMS. При смене номера телефона система требует прохождения процедуры подтверждения.

Еще отмечу, что система управления доступом автоматически блокирует операции, связанные с переводом валюты, и полностью блокирует доступ к аккаунту при вводе неправильного пароля несколько раз подряд».