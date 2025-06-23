Рособрнадзор вдвое увеличит число заданий по аудированию в тесте для мигрантов

Рособрнадзор изменит задания по аудированию в экзамене для иностранных граждан, претендующих на право работать и жить в России, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. Планируется, в частности, вдвое увеличить число заданий по аудированию. Для разделов «Аудирование» и «Говорение» Рособрнадзор также установит количество баллов, которое необходимо набрать для успешной сдачи экзамена.

Кроме того, с 23 июня в два раза будет увеличено число заданий в банке для проведения экзаменов. С учетом актуализированного банка заданий экзамен начнут проводить с 10 июля.

«Данные меры направлены на повышение объективности результатов тестирования в части владения русским языком и стимулирования иностранных граждан, которые хотят жить и работать в России, к его изучению»,— заявили в Рособрнадзоре.

С 2014 года иностранцы, прибывающие в Россию на работу, обязаны сдавать экзамен по русскому языку, основам законодательства и истории страны. Без этого они не могут получить рабочий патент, вид на жительство и гражданство. В октябре 2024 года Госдума приняла закон, согласно которому проводить языковые экзамены могут только госучреждения. 19 мая Рособрнадзор предложил пересматривать структуру экзамена один раз в год вместо трех. Соответствующий проект ведомства опубликован для общественного обсуждения на regulation.gov.ru.

Полина Мотызлевская