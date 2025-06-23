«Наша задача — уберечь пользователя от подозрительных звонков и сообщений»

Что делать, чтобы важные сервисы работали даже при отключении интернета? Как проходит импортозамещение базовых станций? И какие меры принимают операторы для борьбы с мошенниками? Эти и другие вопросы Илья Сизов обсудил с гендиректором «Билайна» Сергеем Анохиным в студии “Ъ FM” на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Билайна» Фото: Пресс-служба «Билайна»

— «Билайн» одним из первых начал внедрять российские базовые станции. Как вы оцениваете результаты этого внедрения, потенциал локальных производителей?

— Мы находимся в постоянном диалоге с ключевыми компаниями, которые разрабатывают их и производят. Это большой вызов — создать такое сложное технологическое коммуникационное оборудование при том, что Россия вынуждена делать это в очень сжатые сроки. А иностранные, производители десятилетиями разрабатывали эту технологию до того уровня, который есть сейчас. Тесный контакт производителя с пользователем дает самые быстрые результаты, поэтому мы сразу пришли к компаниям, производящим оборудование, и предложили себя как партнера для того, чтобы тестировать технологию и у нас в лабораториях, и, самое главное, в реальных условиях. Мы установили ряд базовых станций на тестовом участке нашей сети. Пока что речь не о городах-миллионниках, все-таки нагрузка там поменьше, но тем не менее можно протестировать оборудование в реальных условиях — летней жары, зимних холодов, нагрузок, помех и так далее. Результат этой работы — обогащение «дорожной карты» и плана доработки как программного, так и аппаратного обеспечения у производителя. Мы видим прогресс, видим скорость развития и понимаем, в какой момент эти базовые станции смогут поддерживать все больший и больший объем нагрузки, когда их можно будет устанавливать в высоконагруженных сегментах.

— «Билайн» поднимает вопрос о критической доступности. Можете объяснить, что это такое?

— Да, в последнее время актуальность этого вопроса растет. Мы все являемся свидетелями того, что периодически отключается мобильный интернет в целях безопасности, чтобы обезопасить и граждан, и инфраструктуру. Но при этом мы все привыкли постоянно пользоваться цифровыми сервисами, и нам как обывателям это доставляет неудобства. В то же время мы, «Билайн», понимаем, как технически можно реализовать разделение мобильного трафика, чтобы критически важные сервисы продолжали работать. Сейчас, допустим, мобильная связь практически всегда работает, то есть можно позвонить, отправить СМС. Но для того же доступа к «Госуслугам» или приложениям банков используется другой вид трафика, и мы знаем, как этот трафик отделить от всего остального. И тогда даже при ограничении мобильного интернета такие базовые сервисы, которые нам нужны в повседневной жизни, продолжат работать. Если мы введем такое разделение трафика, это будет технологическая новация, которая позволит, обеспечивая безопасность граждан и инфраструктуры, все-таки сохранить доступ к базовым сервисам, которые могут продолжать в этих условиях работать.

— И это возможно сделать?

— Да, у нас есть соответствующие технические решения. И мы сейчас начинаем диалог об этом с профильными организациями как на федеральном уровне, так и на уровне регионов.

— Не могу не затронуть еще один аспект в теме киберугроз. Можно ли говорить, что сейчас мобильная связь стала восприниматься несколько иначе, как источник угрозы? И что делать, чтобы восстановить доверие к ней?

— Это действительно парадокс: мобильная связь появилась как средство коммуникации, открывшее просто колоссальные возможности, но в то же время всегда есть темная сторона — злоумышленники, мошенники, которые этим тоже пользуются. И в результате возникает ситуация, когда звонит неизвестный номер, и ты задумываешься, а стоит ли брать трубку. Кто звонит — курьер, какая-то служба или мошенник, который представится ими и будет пытаться из тебя вытащить деньги или персональную информацию? В итоге мобильная связь, звонки с незнакомых номеров становятся источником тревог. Наша ответственность как индустрии, как телекома — искать решение этой проблемы, и мы последовательно этим занимаемся. «Билайн» один из лидеров этого движения.

Наша задача — уберечь пользователя от таких звонков, сообщений и от возможной кражи данных или внедрения вредоносного приложение на телефон. Недавно мы полностью решили проблему с подменными номерами. Дальше эти звонки мошенники перевели в мессенджеры, соответственно, сейчас борьба ведется на этом направлении. Мы анализируем трафик и не допускаем огромное количество подобных звонков, чтобы они не доходили до наших клиентов. С начала текущего года мы заблокировали более 600 млн подозрительных звонков. Есть и другие решения, которые мы уже готовы представлять — речь идет о прерывании звонка. Например, человек общается по телефону, одновременно с этим приходит СМС с кодом от «Госуслуг» или банков. Мы анализируем, что это за звонок. Если это номер из контактов, с которым человек постоянно общается, может быть, в этой ситуации и нет угрозы. А если есть негативная оценка и вероятность того, что звонок мошеннический, тогда происходит прерывание звонка. Следующий шаг — это уже работа искусственного интеллекта, алгоритмов в процессе разговора. Если он выявляет мошеннические признаки, то также происходит разрыв звонка и предупреждение клиента о том, что ему могут продолжить с разных номеров звонить, атаковать. Таким образом мы можем уберечь клиентов.

Поэтому, повторюсь, наша задача — последовательно нивелировать эти угрозы, чтобы комфорт пользования цифровыми сервисами и связью возвращался. И в целом у нас это получается. Конечно, злоумышленники не спят и придумывают новые методы мошенничества, но и у нас технологии все больше совершенствуются.

— Вы упомянули искусственный интеллект. Если говорить о нем не как о технологии, которую вы используете как компания, а как о продукте, который вы предлагаете партнерам, в этом направлении есть какой-то измеримый результат?

— Действительно, мы применяем ИИ, алгоритмы и в работе с инфраструктурой, и в разработке продуктов, но, конечно, всегда интересно это предложить и клиентам. У нас есть предложения как для массового потребителя, так и для частных клиентов — витрина языковых моделей, нейронных сетей. Чтобы начать ими пользоваться, не нужно как-то сложно регистрироваться, пользоваться VPN или оплачивать сервисы иностранными картами — все собрано у нас. Самые типовые и востребованные сценарии доступны в приложении. И мы видим довольно большой спрос на них и высокую интенсивность использования: кто-то просто знакомится с этой технологией, а кто-то уже использует в каждодневной работе, повышая свою эффективность, решая задачи, которые без этих инструментов было бы сложно решить. Мы также разработали так называемые AI-агенты для корпоративного сегмента. Они могут выполнять самые разные функции, например, анализировать данные, решать какие-то задачи по креативу, по маркетингу. И мы уже видим эффект от использования таких агентов: допустим, онлайн-консультант, продавец поднимает на десятки процентов эффективность продаж. Поэтому мы уверены, что эта технология будет стремительно развиваться и применяться во всем больше числе областей. Я бы здесь не говорил о том, что это обязательно снизит затраты компаний, речь скорее о том, что будет больше возможностей. Мы все сталкиваемся с тем, что нам не хватает людей в экономике, и если мы сможем активнее использовать так называемых виртуальных работников, то компании смогут быстрее развиваться и поддерживать тот рост, который они себе наметят в своих стратегиях.