Лаборатория РАН предупредила о магнитной буре на Земле

Лаборатория солнечно астрономии ИКИ РАН сообщила, что на Солнце наблюдается крупная корональная дыра. Из-за нее на Земле в ближайшие дни возможны магнитные бури.

«Текущее расположение дыры в центре видимого диска уже позволяет ей воздействовать на Землю,— сообщила лаборатория в Telegram-канале. — Фактически, потоки быстрого солнечного ветра дойдут до Земли только через двое-трое суток».

В сообщении указано, что полностью избежать воздействия магнитной бури «точно не удастся». Однако «ожидающийся отклик Земли на воздействие сильно неопределен». Лаборатория напомнила, что в предыдущих случаях появление крупных коронарных дыр на Солнце могло приводить к сильным магнитным бурям, но также нередко проходило без последствий для планеты.