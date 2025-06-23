АО «Карачаево-Черкесскэнерго» продает долги населения за 65,6 млн рублей

Конкурсный управляющий АО «Карачаево-Черкесскэнерго» Сергей Удодов объявил о проведении закрытых торгов по продаже активов обанкротившейся энергокомпании. На продажу выставлены права требования к физическим лицам-должникам номинальной стоимостью 65,6 млн руб., сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аукцион проходит в форме публичного предложения с ограниченным кругом участников. Участвовать в торгах смогут только лица, указанные в части 18 статьи 155 Жилищного кодекса РФ (Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги). Заявки на участие принимают до 27 июля 2025 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Карачаево-Черкесскэнерго» зарегистрировано в 1996 году в Черкесске. Основой вид деятельности — торговля электроэнергией. Прибыль организации за 2024 год составил 143 млн руб.

Начальная цена лота останется неизменной в течение 10 рабочих дней, затем будет снижаться каждые три рабочих дня на 10% от первоначальной суммы. Минимальная стоимость реализации не может быть ниже 10% от стартовой цены.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 20% от действующей цены лота и подать заявку на электронной площадке. Если до перехода прав к покупателю часть требований прекратится, цена пропорционально уменьшится.

Победитель торгов должен оплатить стоимость лота в течение 30 дней с момента подписания договора. Задаток участникам, не ставшим победителями, вернут в течение пяти рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов.

Конкурсное производство в отношении энергетической компании открыто по решению Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики в марте 2022 года.

Тат Гаспарян