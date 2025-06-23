Башкирия получит более 99 млн рублей на поддержку грантов

Башкирия получит 99,3 млн руб. на поддержку 69 проектов во втором конкурсе Фонда президентских грантов этого года, сообщает Ресурсный центр общественных проектов аппарата Общественной палаты республики. По числу поддержанных проектов Башкирия вошла в тройку лидеров среди регионов России (на первом месте — Челябинская область, где поддержаны 74 проекта) и разделила первое место с Самарской областью в ПФО.

Проект «Небо для смелых! В честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», который направило АНО ДПО «Уфимский учебно-методический центр малой авиации», получит грант на 5,3 млн руб. Проект Межрегиональный инклюзивный детский военно-патриотический лагерь для детей членов Всероссийского общества глухих «В едином строю», направленный РОО ООИ «Всероссийское общество глухих» по республике — 5,18 млн руб. Проект «Забота и милосердие», разработанный местной религиозной организацией православный приход Крестовоздвиженского храма Уфы — около 5 млн руб.

В конкурсе участвовали 10,88 тыс. проектов из 89 регионов страны, гранты получили 1,6 тыс. социально ориентированных НКО.

Майя Иванова