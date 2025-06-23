«Абрау-Дюрсо» и «Сбер» разместят облигации на 500 млн рублей

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» и «Сбербанк» заключили соглашение о размещении первого выпуска биржевых облигаций производителя вина на сумму 500 млн руб. Документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума 2025 года, сообщила пресс-служба «Абрау-Дюрсо».

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Размещение бумаг планируется в июле, ставка купона будет фиксированной, ориентир доходности объявят позднее, уточнили в пресс-службе банка со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.

В «Абрау-Дюрсо» подчеркнули, что привлечение долгового финансирования позволит компании расширить ассортимент продукции и снизить зависимость от традиционных источников капитала.

Программа биржевых облигаций серии 001P на сумму до 20 млрд руб. была зарегистрирована на Московской бирже в феврале 2023 года.

Вячеслав Рыжков