В Сочи ожидается шторм

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Сочи и на федеральной территории «Сириус»: вечером 23 июня и ночью 24-го ожидаются грозы, порывы ветра до 15 м/с и сильные дожди в горной зоне. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

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На участке побережья от Магри до Веселого возможны морские смерчи; высота волн в течение суток достигнет 1,2 м (шторм 3 балла). Городские службы переведены в усиленный режим по распоряжению мэра Андрея Прошунина, ситуацию контролирует оперативный штаб.

Власти рекомендуют гражданам воздержаться от пребывания у воды, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями и обращаться в экстренные службы по номеру 112 при возникновении ЧС.

Неделей ранее район уже пережил серию фронтов: в Лазаревском за сутки выпало до 107 мм осадков, в Адлере фиксировались град и порывы ветра до 16 м/с; уровень воды в реках поднимался до 1,6 м без достижения критических отметок.

Вячеслав Рыжков