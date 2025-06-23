Eni продает за €2 млрд долю в дочерней компании по развитию ВИЭ

23 июня итальянская энергетическая корпорация Eni заключила соглашение о продаже 20% в дочерней компании Plenitude, специализирующейся на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Покупателем стал фонд альтернативных инвестиций Ares Alternative Credit Management. Сумма сделки составляет €2 млрд. Ранее 10% Plenitude купил другой инвестфонд — Energy Infrastructure Partners.

Компания Plenitude со штаб-квартирой в Милане занимается развитием экологически чистых технологий, получением энергии из возобновляемых источников и розничными продажами электричества. Изначально Eni хотела вывести Plenitude на биржу, но потом отложила эти планы. Покупатель доли, инвестиционный фонд Ares, управляет активами на общую сумму около $550 млрд.

Сделка с Plenitude является частью стратегии руководства Eni, которая предусматривает продажу крупным инвестфондам долей в компаниях, работающих в сфере ВИЭ. Так, например, в феврале один из крупнейших в мире инвестфондов KKR довел до 30% свою долю в компании Enilive, которая занимается производством биотоплива.

Татьяна Герасимова