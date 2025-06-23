Депутаты гордумы Ижевска приняли 760 решений за пять лет

Гордума Ижевска седьмого созыва провела 42 сессии за пять лет, на которых депутаты приняли 760 решений, сообщил председатель местного парламента Фарит Губаев во время доклада на заключительной сессии 20 июня. Только в Правила благоустройства города народные избранники внесли 10 изменений и дополнений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«В частности, мы закрепили за собственниками зданий содержание прилегающих территорий. Ввели единые требования к внешнему виду киосков, торговых павильонов, а также фасадов и входных групп в центре города»,— сказал господин Губаев. Он добавил, что была сформирована правовая основа для бесплатного выделения муниципальной земли многоквартирным домам (МКД) под автостоянки.

Кроме того, рассказал председатель гордумы, народные избранники среди прочего разработали требования к использованию и парковке электросамокатов, запретили использовать автопокрышки в благоустройстве, а также выгуливать животных на детских и спортивных площадках.

Процесс нормотворчества отвечает принципам бережливого управления. Господин Губаев напомнил, что гордума стала первым органом местного самоуправления Удмуртии, который внедрил эту систему. «С 2021 года каждый день в гордуме начинается с планерки у доски задач, ведется картирование рабочих процессов, составление графиков заседаний комиссий и сессий на полгода вперед и так далее»,— добавил он.