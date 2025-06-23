В Челябинске водителя троллейбуса будут судить за гибель пенсионерки в ДТП

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летней водителя троллейбуса по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Она наехала на пенсионерку, после чего та скончалась, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

По версии следствия, 22 января водитель управляла технически исправным троллейбусом №12. Она не остановилась перед стоп-линией на красный сигнал светофора на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Косарева. В этот момент по регулируемому переходу шла 64-летняя местная жительница на разрешающий сигнал. Водитель наехала на нее. От полученных травм пенсионерка скончалась. Вину фигурантка полностью признала. Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска