Жители Прикамья стали чаще пользоваться интернетом после модернизации сети

В городах Пермского края мобильный трафик вырос на 23% за год. При этом на большую динамику продемонстрировали Чердынь, Красновишерск и Чермоз — здесь трафик увеличился более чем на 50%. Об этом сообщают аналитики «Мегафона». «За счет реализованных технических мероприятий в пяти городах Прикамья на 10-15% выросла скорость мобильного интернета в парках и скверах, вблизи культурных объектов и городских достопримечательностей», – рассказал директор «Мегафона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

Наибольший рост зафиксирован в Чермозе — самом маленьком городе региона. Жители населенного пункта стали в два раза больше пользоваться мобильным интернетом, чем год назад. Далее следуют Чердынь (+ 78%) и Красновишерск (+53%). Также существенное увеличение специалисты оператора отметили в Осе (+40%), Гремячинске (38%) и Чусовом (+36). При этом в областном центре динамика ниже, чем в целом по краю.

Существенный блок работ инженеры оператора выполнили в Чайковском. В Березниках улучшено качество связи вблизи городского парка. В Краснокамске устойчивый мобильный сигнал будет доступен жителям в районе политехнического техникума, центра детского творчества и других знаковых локациях.