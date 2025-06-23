Полиция изъяла арсенал у жителя Дзержинска

В квартире 46-летнего жителя Дзержинска полицейские нашли автомат, два переделанных под боевую стрельбу пистолета, а также 135 патронов и семь флаконов с порохом. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также у подозреваемого обнаружили инструменты и предметы для изготовления и переделки оружия в боевое, добавили в ведомстве.

В отношении дзержинца возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении оружия по ч. 1 ст. 223 УК РФ. Фигурант признал вину.

Владимир Зубарев