Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти США выявили хищения части военной помощи Украине. По его мнению, дальнейший аудит, инициированный действующей американской администрацией, установит масштабные факты воровства.

«Паразиты в руководстве исчезающей Украины прикарманили как минимум $12 млрд»,— заявил Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Также он пишет, что украинские власти «не могут подтвердить получение ВСУ около 30% поставленных американцами вооружений и военной техники». По мнению Дмитрия Медведева, «смертельно опасные подарки становятся трофеями разномастных преступников по всему миру». Он считает, что «если США продолжат аудит, то наверняка узнают еще много чего интересного», что приведет к расследованию в Конгрессе.

«Финальный расклад для киевских паразитов будет плачевным»,— заключил зампред Совбеза.