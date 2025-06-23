Ставрополье приступило к жатве на площади 2,2 млн гектаров

В Ставропольском крае началась уборка зерновых культур на площади 2,2 млн га., Аграриям предстоит собрать пшеницу, ячмень и горох, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

На данный момент обмолочен примерно 1% площадей.

«Каждый день сейчас дорог — труженики работают с раннего утра до вечера, чтобы успеть в срок убрать урожай. Важно, чтобы погода помогала»,— написал губернатор .

Владимиров отметил, что техника для работы подготовлена, созданы необходимые запасы топлива и предусмотрена государственная поддержка.

«Из 5,9 млрд руб. на этот год, которые направляем на поддержку аграриев Ставрополья, 2,7 млрд руб. уже перечислено сельхозпредприятиям»,— пояснил он.

Весной 2024 года в регионе наблюдались продолжительные заморозки, которые сменились грозами и градом. Власти предупреждали о возможном снижении урожайности сельскохозяйственных культур. Однако министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков заявил перед началом уборочной кампании, что озимые находятся в лучшем состоянии по сравнению с прошлым годом.

Николай Аксенов