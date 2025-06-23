В Копейске задержали пьяного водителя автобуса

23 июня в Копейске Челябинской области был остановлен автобус «ПАЗ», водитель которого находился в состоянии опьянения. Во время задержания в салоне автобуса находилось 15 человек, сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

При проверке документов инспекторы ДПС заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. В ходе медицинского освидетельствования содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,17 мг/л.

В отношении водителя автобуса возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

Всех пассажиров транспорта, пересадили в другой автобус, а водитель «ПАЗ» был отстранен от управления.

Полина Цыганова