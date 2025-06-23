В Тольятти выбрали общественные территории, которые благоустроят в 2026 году

В Тольятти подведены итоги общественного голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рейтинговом голосовании, которое проводилось с 21 апреля по 12 июня, участвовали семь территорий. Три из них, набравшие наибольшее число голосов, стали победителями. Это набережная Комсомольского района («Певческое поле») — 32297 голосов, сквер 9 квартала на бульваре Туполева — 27321 голос и аллея на ул. Жилина (от ул. Мира до ул. Баныкина) — 17394 голоса.

В рамках благоустройства на набережной планируется создать прогулочную зону и зону отдыха, высадить дополнительное озеленение, заменить асфальт и бордюры.

В семейном сквере 9 квартала власти хотят создать мемориальный комплекс, посвященный авиаконструктору Андрею Туполеву.

Проект благоустройства аллеи на ул. Жилина предполагает мощение из брусчатки, приподнятые клумбы, новые лавочки, урны и освещение.

Алексей Алексеев